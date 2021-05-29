В последние дни стало высказываться мнение о возможном потеплении отношений между Россией и США. Кроме того, с украинской стороны стали звучать разговоры о том, что Москва и Вашингтон могут договориться друг с другом за счет интересов Киева.
За семь лет Украина стала абсолютно чужой для России страной, и украинская власть находится в фарватере американской и британской политики, подчеркнул эксперт.
По его мнению, машина коллективного Запада по-прежнему направлена против России, и США планируют всеми возможными способами оказывать влияние на Россию, действуя в рамках своих национальных интересов.
«На этом фоне и Украина будет вести себя в этой же повестке. За семь лет Украина стала абсолютно чужой для России страной. С чётким вектором в политике», — уверен Копатько.
То, что будет встреча Джо Байдена и Владимира Путина, не значит ровным счётом ничего с точки зрения улучшения отношений между странами, сегодня именно Соединённые Штаты модерируют повестку, Россия же находится в обороне, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.