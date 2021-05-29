Если раньше власти США могли опасаться, что на Украине могут быть политики, повёрнутые в сторону России, то сейчас совершенно нет такого. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

За семь лет Украина стала абсолютно чужой для России страной, и украинская власть находится в фарватере американской и британской политики, подчеркнул эксперт.

По его мнению, машина коллективного Запада по-прежнему направлена против России, и США планируют всеми возможными способами оказывать влияние на Россию, действуя в рамках своих национальных интересов.

«На этом фоне и Украина будет вести себя в этой же повестке. За семь лет Украина стала абсолютно чужой для России страной. С чётким вектором в политике», — уверен Копатько.

То, что будет встреча Джо Байдена и Владимира Путина, не значит ровным счётом ничего с точки зрения улучшения отношений между странами, сегодня именно Соединённые Штаты модерируют повестку, Россия же находится в обороне, заключил собеседник издания.

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