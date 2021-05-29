Запад не воспринимает российскую экономику как серьезного соперника, учитывая ее невысокий уровень высокотехнологичности и небольшую долю в мировом рынке. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Запад также воспринимает Россию как слабую страну по числу союзников, потому что у США их намного больше, и Запад считает Россию слабой с точки зрения экономического и демографического потенциала, пояснил эксперт.

«В то же время Россия воспринимается всерьез с точки зрения ядерного потенциала. Это единственная страна, которой США не могут диктовать условия с военной точки зрения (может, еще Китай или Индия). Россия также воспринимается очень серьезно с точки зрения воли, ума и яркости ее лидера Владимира Путина, которому они придают даже гипертрофированное значение и которого демонизируют», — отметил Марков.

В целом на Западе считают, что есть противоречия между тем, как жестко Россия себя ведет, отстаивая свое мнение на мировой арене, и ее реальным потенциалом, поэтому начиная с 2013-2014 годов они давят на Россию, считая, что это давление каким-то образом будет разрешено в их пользу, заключил собеседник издания.

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