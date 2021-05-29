Сам по себе саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом выгоден России, а его форма (не стратегическая, а тактическая деэскалация) более выгодна США. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.

Российская идея (стратегической деэскалации) была в том, чтобы хорошо подготовиться, провести работу межведомственных групп и возобновить тем самым межведомственную коммуникацию, Американцам же нужна была тактическая деэскалация, пояснил эксперт.

«Пока мы видим, что в большей мере реализуется американская стратегия. Но это в принципе логично, поскольку США являются наступательной и более сильной стороной. Я бы не сказал, что это тактическое поражение России. Скорее это тактический выигрыш со стороны США», — указал Марков.

Но вообще бенефициаром от такого саммита и от идеи по деэскалации в целом является в большей мере Россия, потому что лозунги деэскалации подрывают идеи о травле России по всему миру, заключил собеседник издания.

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