Первый российско-американский саммит за время президентства Байдена состоится 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.
Российская идея (стратегической деэскалации) была в том, чтобы хорошо подготовиться, провести работу межведомственных групп и возобновить тем самым межведомственную коммуникацию, Американцам же нужна была тактическая деэскалация, пояснил эксперт.
«Пока мы видим, что в большей мере реализуется американская стратегия. Но это в принципе логично, поскольку США являются наступательной и более сильной стороной. Я бы не сказал, что это тактическое поражение России. Скорее это тактический выигрыш со стороны США», — указал Марков.
Но вообще бенефициаром от такого саммита и от идеи по деэскалации в целом является в большей мере Россия, потому что лозунги деэскалации подрывают идеи о травле России по всему миру, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.