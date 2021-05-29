Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на личной встрече могут обсудить судьбу проекта «Северный поток-3» в привязке к транзиту энергоносителей через Украину и Белоруссию. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Высокая кухня для большой политики: что будут есть при встрече Путин и Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.

Эксперт пояснил, что сама по себе Белоруссия и президент Александр Лукашенко не настолько интересны США, сколько интересен транзит нефти через Белоруссию.

«А так это просто небольшое восточноевропейское государство с небольшим населением без выхода к морю и без большого количества ресурсов, полностью зависимое от России», — констатировал Безпалько.

Украинскому и белорусскому вопросам на встрече глав государств будет уделено не больше внимания, чем остальным темам, так как это не более чем вопрос разграничения сфер влияния, заключил собеседник издания.

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