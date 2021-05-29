Первый российско-американский саммит за время президентства Байдена состоится 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.
Эксперт пояснил, что сама по себе Белоруссия и президент Александр Лукашенко не настолько интересны США, сколько интересен транзит нефти через Белоруссию.
«А так это просто небольшое восточноевропейское государство с небольшим населением без выхода к морю и без большого количества ресурсов, полностью зависимое от России», — констатировал Безпалько.
Украинскому и белорусскому вопросам на встрече глав государств будет уделено не больше внимания, чем остальным темам, так как это не более чем вопрос разграничения сфер влияния, заключил собеседник издания.
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