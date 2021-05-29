Юлия Тимошенко — один из самых опытных украинских политиков, она трижды выдвигала свою кандидатуру на пост президента Украины. В этом году ей исполнится шестьдесят один год. Рейтинги ее и ее политической силы сегодня невелики, но публикации о ней пользуются спросом у читателей.
Эксперт отметил, что в последнее время позиции Тимошенко даже укрепились, а её партия «Батькивщина» представлена во всех регионах: и на западе, и на востоке.
«Популярность её, конечно, разная, но уже сам факт того, что она присутствует везде, вызывает уважение», — констатировал Вакаров.
Списывать её со счетов однозначно нельзя, как политик она в самом соку, а её партия «Батькивщина» — это единственная на сегодняшний день структурированная классическая партийная организация на Украине, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.