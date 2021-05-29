Юлия Тимошенко очень чётко уловила тренд, связанный с торговлей землёй. Где-то две трети украинцев против продажи земли, и Тимошенко первая и единственная, кто хочет решить этот вопрос на референдуме. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

Эксперт отметил, что в последнее время позиции Тимошенко даже укрепились, а её партия «Батькивщина» представлена во всех регионах: и на западе, и на востоке.

«Популярность её, конечно, разная, но уже сам факт того, что она присутствует везде, вызывает уважение», — констатировал Вакаров.

Списывать её со счетов однозначно нельзя, как политик она в самом соку, а её партия «Батькивщина» — это единственная на сегодняшний день структурированная классическая партийная организация на Украине, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.