Если Москве будет принципиально важно признание Белоруссией российского статуса Крыма, она поставит этот вопрос в жесткой форме. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Для России точно невыгодна Белоруссия, которая враждует с Западом © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт пояснил, что сам по себе институт международного признания существует для независимого государства, но для отдельных территорий само понятие международного признания считается натяжкой.

«Беларусь не хочет сотрудничать с Крымом по межрегиональной линии, но это объясняется чисто прагматическими соображениями. Если для России будет принципиально значимо решить этот вопрос, она его строго поставит», — считает Неменский.

Руководство Белоруссии уже не раз заявляло, что в этом случае нужно обсуждать те серьезные издержки, которые понесет Минск в связи с таким серьезным решением, и что они должны быть как-то компенсированы, так что сейчас этот вопрос не является принципиальным для отношений двух стран, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.