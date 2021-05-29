Сегодня разделились мнения вокруг непризнания Белоруссией российского статуса Крыма. Одни говорят, что Москва таким образом сохраняет пространство для дипломатического маневра, другие полагают, что это важный момент, когда одна часть Союзного государства не признает территориальную целостность другой.
Эксперт пояснил, что сам по себе институт международного признания существует для независимого государства, но для отдельных территорий само понятие международного признания считается натяжкой.
«Беларусь не хочет сотрудничать с Крымом по межрегиональной линии, но это объясняется чисто прагматическими соображениями. Если для России будет принципиально значимо решить этот вопрос, она его строго поставит», — считает Неменский.
Руководство Белоруссии уже не раз заявляло, что в этом случае нужно обсуждать те серьезные издержки, которые понесет Минск в связи с таким серьезным решением, и что они должны быть как-то компенсированы, так что сейчас этот вопрос не является принципиальным для отношений двух стран, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.