Москве хотелось бы, чтобы российский вектор был для Белоруссии приоритетным, но это не значит, что Россия заинтересована в плохих отношениях Минска с западными партнерами. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Для России точно невыгодна Белоруссия, которая враждует с Западом © РИА Новости, Нина Зотина

Если то или иное государство является союзником России, Москва должна быть заинтересована в том, чтобы оно не было международным изгоем, чтобы у него было достаточно возможностей для развития и стабильной внутренней жизни, пояснил эксперт.

«Понятно, что и западный, и любой другой вектор естественны для белорусской политики. Страна, находящаяся в положении Белоруссии, должна так или иначе проводить многовекторную политику, но тут речь идет о приоритетах», — полагает Неменский.

Что же касается вопроса Крыма, то сам по себе институт международного признания существует для независимого государства, но для отдельных территорий само понятие международного признания считается натяжкой, заключил собеседник издания.

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