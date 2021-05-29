Сегодня разделились мнения вокруг непризнания Белоруссией российского статуса Крыма. Одни говорят, что Москва таким образом сохраняет пространство для дипломатического маневра, другие полагают, что это важный момент, когда одна часть Союзного государства не признает территориальную целостность другой.
Если то или иное государство является союзником России, Москва должна быть заинтересована в том, чтобы оно не было международным изгоем, чтобы у него было достаточно возможностей для развития и стабильной внутренней жизни, пояснил эксперт.
«Понятно, что и западный, и любой другой вектор естественны для белорусской политики. Страна, находящаяся в положении Белоруссии, должна так или иначе проводить многовекторную политику, но тут речь идет о приоритетах», — полагает Неменский.
Что же касается вопроса Крыма, то сам по себе институт международного признания существует для независимого государства, но для отдельных территорий само понятие международного признания считается натяжкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.