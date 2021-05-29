Экономическая интеграция между Россией и Белоруссией должна основываться на более надежных смехах взаимодействия, а не на разовых политических решениях. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Для России точно невыгодна Белоруссия, которая враждует с Западом © РИА Новости, Нина Зотина Семен Уралов предложил Москве закрепляться на рынках союзников с товарами с высокой добавленной стоимостью, чтобы, условно говоря, Россия закупала БелАЗов на 100 млн долларов, а белорусы закупали бы российские турбины.

«Я думаю, что такие решения явно не носят рыночный характер. Они могут только навредить экономическому развитию обеих стран. Экономическая интеграция должна основываться на более надежных смехах взаимодействия, чем такого рода политические решения, о которых вы говорите», — пояснил эксперт.

Москве хотелось бы, чтобы российский вектор был для Белоруссии приоритетным, но это не значит, что Россия заинтересована в плохих отношениях Минска с западными партнерами, обратил внимание Неменский.

Что же касается непризнания Белоруссией российского статуса Крыма, то если для России будет принципиально значимо решить этот вопрос, она его строго поставит, но сейчас эта проблематика не так важна, заключил собеседник издания.

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