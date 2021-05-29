Несомненно, что жесткие экономические санкции между Белоруссией и странами Прибалтики будут. Они уже во многом заявлены. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что инцидент в Риге не имеет прямого отношения к инциденту с самолетом и Протасевичем, мы имеем дело с очень глупой акцией со стороны латышских функционеров которая даже не была согласована с руководством страны.

«Это в целом отражает интеллектуальное состояние латвийских политических элит. Они убеждены в том, что любые провокационные акции в отношении Белоруссии сейчас оправданны, а отношения с этой страной на современном этапе ничего не стоят, и их можно разрывать. Я думаю, что это очень неадекватное восприятие отношений с соседним государством», — указал Неменский.

Собеседник издания добавил, что Минску трудно было как-то иначе отреагировать на эту глупую выходку, из-за этого отношения двух стран в тупике, и это очень негативно скажется и на Латвии, и на Белоруссии.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.