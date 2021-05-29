Ранее среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг оппозиции. В Минске назвали инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течении 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же.
Эксперт отметил, что инцидент в Риге не имеет прямого отношения к инциденту с самолетом и Протасевичем, мы имеем дело с очень глупой акцией со стороны латышских функционеров которая даже не была согласована с руководством страны.
«Это в целом отражает интеллектуальное состояние латвийских политических элит. Они убеждены в том, что любые провокационные акции в отношении Белоруссии сейчас оправданны, а отношения с этой страной на современном этапе ничего не стоят, и их можно разрывать. Я думаю, что это очень неадекватное восприятие отношений с соседним государством», — указал Неменский.
Собеседник издания добавил, что Минску трудно было как-то иначе отреагировать на эту глупую выходку, из-за этого отношения двух стран в тупике, и это очень негативно скажется и на Латвии, и на Белоруссии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.