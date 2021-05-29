Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании из-за проблем со свободой слова в республике. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам заседания Исполнительного совета 28 мая

Олег Неменский: Для России точно невыгодна Белоруссия, которая враждует с Западом © РИА Новости, Нина Зотина

«В последние недели мы были особенно встревожены тем, что в эфир выходили интервью, полученные, очевидно, под давлением. Мы также следили за другими передачами Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совершенно исключительные опасения», — сказано в сообщении.

Европейский вещательный союз также призвал компанию отстаивать такие ценности, как независимость и подотчетность. У холдинга будет две недели на ответ, прежде чем решение вступит в силу.

Отношения Белоруссии и Запада ухудшились после политического кризиса в августе-сентябре 2020 года, когда начались массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

Новый этап обострения произошел в мае 2021 года, когда самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.