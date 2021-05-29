Президент Александр Лукашенко считает, что те потери в отношениях с Западом, которые повлек за собой инцидент с Романом Протасевичем, носят для Белоруссии непринципиальный характер на фоне того, что уже произошло. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Эксперт отметил, что именно Запад пошел на обострение этих отношений после событий в августе-сентябре 2020 года.

«Что же касается Протасевича, то, во-первых, он является носителем очень ценной для Минска информации, а во-вторых, Минск таким образом демонстрирует, что он готов преследовать организаторов оппозиционных акций в любом случае и что даже проживание за рубежом далеко не всегда может спасти от преследования со стороны Минска», — пояснил Неменский.

Несомненно, что акция спорная, потому что удар по белорусским экономическим и политическим связям довольно серьезен, остается лишь надеяться, что в Минске смогли все это рассчитать и трезво пришли к выводу, что такая акция все же необходима, заключил собеседник издания.

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