Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Эксперт отметил, что именно Запад пошел на обострение этих отношений после событий в августе-сентябре 2020 года.
«Что же касается Протасевича, то, во-первых, он является носителем очень ценной для Минска информации, а во-вторых, Минск таким образом демонстрирует, что он готов преследовать организаторов оппозиционных акций в любом случае и что даже проживание за рубежом далеко не всегда может спасти от преследования со стороны Минска», — пояснил Неменский.
Несомненно, что акция спорная, потому что удар по белорусским экономическим и политическим связям довольно серьезен, остается лишь надеяться, что в Минске смогли все это рассчитать и трезво пришли к выводу, что такая акция все же необходима, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.