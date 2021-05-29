Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Было бы логично, если бы подобные меры приняли государства, непосредственно пострадавшие от инцидента: Ирландия (ирландская авиакомпания Ryanair), страны отправления и прибытия — Греция и Литва, но гораздо менее очевидны мотивы для контрмер, принятых другими европейскими государствами, которые запретили пролеты белорусских компаний, в то время как действуют подписанные двусторонние договоры, указал эксперт.
«Могут ли незадействованные государства нарушать международное право? Это еще один вопрос, требующий ответа», — рассуждает Д'Аржан.
По его словам, весь этот инцидент требует расследования и имеет ряд сложностей с правовой точки зрения, так как согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, перехват воздушного судна должен производиться только в определенных конкретных случаях.