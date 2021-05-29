Запреты на полеты авиакомпании «Белавиа», которые ввели страны, напрямую не связанные с рейсом Ryanair, вызывают вопросы с точки зрения международного законодательства. Об этом рассказал профессор по международному праву Лувенского католического университета Пьер Д'Аржан 29 мая в комментарии РИА Новости

Владимир Жарихин: Инцидент с Протасевичем мог быть провокацией британских спецслужб © РИА Новости, Владимир Трефилов Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Было бы логично, если бы подобные меры приняли государства, непосредственно пострадавшие от инцидента: Ирландия (ирландская авиакомпания Ryanair), страны отправления и прибытия — Греция и Литва, но гораздо менее очевидны мотивы для контрмер, принятых другими европейскими государствами, которые запретили пролеты белорусских компаний, в то время как действуют подписанные двусторонние договоры, указал эксперт.

«Могут ли незадействованные государства нарушать международное право? Это еще один вопрос, требующий ответа», — рассуждает Д'Аржан.

По его словам, весь этот инцидент требует расследования и имеет ряд сложностей с правовой точки зрения, так как согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, перехват воздушного судна должен производиться только в определенных конкретных случаях.