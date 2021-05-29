Попытки перевести украинский язык на латиницу были еще в XX веке во время украинизации. Сейчас такие попытки тоже принанимаются, но очень медленно. Об этом рассказал киевский историк Александр Каревин в интервью изданию Украина.ру

Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Смысл изображения отдельных букв в латинской графике заключался в том, чтоы постепенно приучать народ к латинскому алфавиту, и тогда также был курс на то, чтобы оторвать Украину от России, пояснил Каревин.

Собеседник издания добавил, что английский еще не сделали вторым государственным языком только потому, что большинство населения его не знает, но учитывая курс украинских властей на евроинтеграцию, рано или поздно это произойдет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.