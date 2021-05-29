Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
«Постепенно это тоже делается, но тоже черепашьими темпами. Например, букву «н» все чаще пытаются изобразить в латинской графике. В названиях книг, в заголовках. И то же самое было в 20-е годы прошлого столетия, когда тоже проводилась оголтелая украинизация. То есть постепенно этот процесс идет», — констатировал эксперт.
Смысл изображения отдельных букв в латинской графике заключался в том, чтоы постепенно приучать народ к латинскому алфавиту, и тогда также был курс на то, чтобы оторвать Украину от России, пояснил Каревин.
Собеседник издания добавил, что английский еще не сделали вторым государственным языком только потому, что большинство населения его не знает, но учитывая курс украинских властей на евроинтеграцию, рано или поздно это произойдет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.