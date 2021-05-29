Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
Эксперт пояснил, что на английский язык ориентируется и знает его молодая интеллигенция, которая получила образование уже в постсоветское время, но что касается основной массы населения, она его не знает, так что еще неподходящее для этого время.
«Но я думаю, что со временем, раз курс на евроинтеграцию, а он продолжается со времен независимости, к этому мы можем прийти. Не могу сказать, что точно такое будет, но это возможно», — указал Каревин.
Собеседник издания добавил, что, возможно, для этого должно вырасти еще одно молодое поколение украинских граждан.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.