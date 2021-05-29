Английский язык пока еще не сделали на Украине вторым государственным просто потому, что большинство населения его пока не знают. Об этом рассказал киевский историк Александр Каревин в интервью изданию Украина.ру

Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Эксперт пояснил, что на английский язык ориентируется и знает его молодая интеллигенция, которая получила образование уже в постсоветское время, но что касается основной массы населения, она его не знает, так что еще неподходящее для этого время.

«Но я думаю, что со временем, раз курс на евроинтеграцию, а он продолжается со времен независимости, к этому мы можем прийти. Не могу сказать, что точно такое будет, но это возможно», — указал Каревин.

Собеседник издания добавил, что, возможно, для этого должно вырасти еще одно молодое поколение украинских граждан.

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