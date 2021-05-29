Украинский язык не был сконструирован на основе диалектов русского. Малороссийское наречие было разновидностью русского языка. Что касается современного украинского языка, он создан искусственно, но малороссийское наречие не было его главной основой. Об этом рассказал киевский историк Александр Каревин в интервью изданию Украина.ру

Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Если говорить о современном украинском языке, то много слов пришло в него через польский из немецкого языка, из латыни, меньше — из французского языка, пояснил эксперт.

«Еще в украинском много слов, которые были просто выдуманы. Либо они просто пользуются русскими словами. Вот вся эта гремучая смесь и дала нынешнюю литературную мову», — констатировал Каревин.

По его словам, все литературные языки в какой-то мере были созданы искусственно, но одно дело, когда языки создаются исходя из культурных потребностей, и другое — когда они создаются чисто из политических целей.

Украинский язык создан с чисто политическими целями. Отсюда и ситуация, которая сегодня сложилась, заключил собеседник издания.

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