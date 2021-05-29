Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
Если говорить о современном украинском языке, то много слов пришло в него через польский из немецкого языка, из латыни, меньше — из французского языка, пояснил эксперт.
«Еще в украинском много слов, которые были просто выдуманы. Либо они просто пользуются русскими словами. Вот вся эта гремучая смесь и дала нынешнюю литературную мову», — констатировал Каревин.
По его словам, все литературные языки в какой-то мере были созданы искусственно, но одно дело, когда языки создаются исходя из культурных потребностей, и другое — когда они создаются чисто из политических целей.
Украинский язык создан с чисто политическими целями. Отсюда и ситуация, которая сегодня сложилась, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.