Ранее отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввёл санкции в отношении 4 российских компаний и 13 судов, участвующих в создании трубопровода «Северный поток-2». При этом раньше со стороны США европейским партнёрам было дано обещание санкции не вводить.
Эксперт пояснил, что именно для этой цели Германии даётся «пряник» в качестве обещания не предпринимать санкций против конкретных организаций и людей, связанных с «Потоком», а в отношении России применяется «кнут» в виде новых санкций и отнюдь не последних.
«Странно, что в России обещание, данное Германии, вызвало такой оптимизм. Это обещание не имеет никакого отношения к американской внешней политике в отношении России», — уверен Злобин.
Даже если и когда «Северный поток-2» будет достроен, американская политика не изменится, при необходимости Вашингтон будет вводить санкции против компаний, участвующих в деятельности «Северного потока-2», а то и против покупателей российских энергоресурсов, доставленных через него, заключил собеседник издания.
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