Украину можно считать малограмотной и недалекой страной, если она ставит знак равенства между санкциями против «Северного потока - 2» и санкциями в адрес России, сказал в интервью Украина.ру российский политолог Сергей Марков

Президент США Джо Байден с помощью санкций против строительства «СП-2» ведет стратегическую политику своего государства, которая никаким образом не связана с Россией и не имеет к ней отношения, полагает политолог.

«Вообще идея о том, что санкции против "Северного потока-2" — это санкции против России, — проявление малограмотности и провинциальности в духе Украины, которой кажется, что страны и корпорации думают только про нее. Эти санкции прежде всего направлены против Германии», — сказал Марков.

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Байден также хочет восстановить союзнические отношения с европейскими странами, учитывая, что именно США являются главным бенефициаром этих отношений, потому что Белый дом играет в них лидирующую роль, полагает эксперт.

Ранее Белый дом признал, что санкции против «Северного потока — 2» сейчас уже являются контрпродуктивными, так как этот проект уже близится к завершению, и отказался от них.

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