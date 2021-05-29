Президент США Джо Байден с помощью санкций против строительства «СП-2» ведет стратегическую политику своего государства, которая никаким образом не связана с Россией и не имеет к ней отношения, полагает политолог.
«Вообще идея о том, что санкции против "Северного потока-2" — это санкции против России, — проявление малограмотности и провинциальности в духе Украины, которой кажется, что страны и корпорации думают только про нее. Эти санкции прежде всего направлены против Германии», — сказал Марков.
Политолог подчеркнул, что главным образом речь идет о жестком уровне борьбы американских корпораций против немецких с целью подорвать конкурентоспособность Германии и навязать ей более дорогой газ, чтобы источники энергии для Германии были зависимы от США. Поэтому и предпринимались эти атаки на «Северный поток-2».
Байден также хочет восстановить союзнические отношения с европейскими странами, учитывая, что именно США являются главным бенефициаром этих отношений, потому что Белый дом играет в них лидирующую роль, полагает эксперт.
Ранее Белый дом признал, что санкции против «Северного потока — 2» сейчас уже являются контрпродуктивными, так как этот проект уже близится к завершению, и отказался от них.
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