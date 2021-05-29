Ранее Еврокомиссия представила Совету стран ЕС план экономической поддержи «демократической Белоруссии» на сумму до трех миллиардов евро. Уточняется, что Евросоюз активизирует этот план, как только Минск «начнет демократическую трансформацию».
Эксперт отметил, что до последнего времени казалось, что на Западе опасались слишком сильно давить на Белоруссию из-за того, что республика при таком раскладе стала бы более активной в отношении интеграционных проектов с Россией.
«В известном смысле многовекторность официального Минска балансировалась стремлением к максимально возможному нейтралитету, а том числе военному. Однако любой баланс можно вывести из равновесия», — рассуждает Бышок.
Что же касается позиции Китая, то он находится далеко и политически не вмешивался и не будет вмешиваться в отношения Минска с Москвой или с либеральными демократиями Запада, резюмировал политолог.
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