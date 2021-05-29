До инцидента с самолётом Ryanair вариантов какого-то внешнеполитического манёвра на западном направлении у действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко было больше. Сейчас, как кажется, их не осталось. Об этом рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Бышок: Россия возьмет на себя часть санкционного бремени Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что до последнего времени казалось, что на Западе опасались слишком сильно давить на Белоруссию из-за того, что республика при таком раскладе стала бы более активной в отношении интеграционных проектов с Россией.

«В известном смысле многовекторность официального Минска балансировалась стремлением к максимально возможному нейтралитету, а том числе военному. Однако любой баланс можно вывести из равновесия», — рассуждает Бышок.

Что же касается позиции Китая, то он находится далеко и политически не вмешивался и не будет вмешиваться в отношения Минска с Москвой или с либеральными демократиями Запада, резюмировал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.