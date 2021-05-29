Если мы отбросим версию о том, что страны Балтии настолько белорусофобские, что идут против своих экономических интересов, мы увидим, что действия этих государств носят долгосрочный характер. Об этом рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Бышок: Россия возьмет на себя часть санкционного бремени Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин

Власти этих стран хотят играть вдолгую и демонстрируют одновременно антагонизм в адрес президента Александра Лукашенко и его чиновников, но также поддержку протестному движению республики, пояснил эксперт.

«Соответственно, Прибалтика может исходить из того, что через непродолжительное время режим в Белоруссии сменится на новый, демократический и при этом проевропейский, а тогда и отношение к ним со стороны новой власти в Минске сменится — вспомнят поддержку, оказанную ранее», — считает Бышок.

Кроме того, возможно, в странах Балтии есть некоторая надежда на компенсацию санкционных издержек со стороны общеевропейского бюджета, заключил собеседник издания.

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