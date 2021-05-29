Ранее среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг оппозиции. В Минске назвали инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течении 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же.
Власти этих стран хотят играть вдолгую и демонстрируют одновременно антагонизм в адрес президента Александра Лукашенко и его чиновников, но также поддержку протестному движению республики, пояснил эксперт.
«Соответственно, Прибалтика может исходить из того, что через непродолжительное время режим в Белоруссии сменится на новый, демократический и при этом проевропейский, а тогда и отношение к ним со стороны новой власти в Минске сменится — вспомнят поддержку, оказанную ранее», — считает Бышок.
Кроме того, возможно, в странах Балтии есть некоторая надежда на компенсацию санкционных издержек со стороны общеевропейского бюджета, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.