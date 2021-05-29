После того как в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair и был арестован подозреваемый в преступлениях экстремистского характера Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.
«Теоретически, конечно, Пекин мог бы поглотить вообще весь белорусский экспорт, а заодно и всех белорусских IT-специалистов, но есть некоторые сомнения, что КНР станет это делать. Хотя прецедент был бы интересный — покупка целой страны», — рассуждает эксперт.
Политолог отметил, что насколько некоторые комментаторы ругали президента Лукашенко за многовекторность, настолько же справедливо было бы сказать и об одновекторности Москвы в отношении Минска, которая заключается преимущественно в поддержке действующего президента страны.
Поскольку нет оснований считать, что Москва внезапно переменит свою тактику, очевидно, значительный объём белорусского санкционного бремени Россия возьмёт на себя, а любые критические замечания по поводу такого подхода будут парировать тезисами об угрозе НАТО, подытожил Бышок.
Полностью интервью можно прочитать здесь.