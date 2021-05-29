После того как в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair и был арестован подозреваемый в преступлениях экстремистского характера Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.
Эксперт подчеркнул, что для экспортно-ориентированной экономики Белоруссии закрытие западных рынков стало бы крайне болезненным обстоятельством.
«Потеря денег, которые республика получала за использование её воздушного пространства судами третьих стран, — также неприятная история, но в сравнении с тем, что, возможно, ждёт впереди, не столь ощутимая. На днях Евросоюз заморозил финансовую помощь Белоруссии в размере 3 млрд евро», — обратил внимание Бышок.
У санкционирующей стороны всегда есть интерес в том, чтобы под удар не попало само общество страны, против которой вводятся санкции, но также все понимают, что разграничить режим и народ в случае крупных санкций редко получается, а персональными санкциями на этот раз дело вряд ли обойдётся, заключил собеседник издания.
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