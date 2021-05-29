Санкции Запада против Белоруссии и ее руководство могут быть весьма существенными, начиная от снижения дипломатического представительства и заканчивая торговым эмбарго. Об этом рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Бышок: Россия возьмет на себя часть санкционного бремени Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.

Эксперт подчеркнул, что для экспортно-ориентированной экономики Белоруссии закрытие западных рынков стало бы крайне болезненным обстоятельством.

«Потеря денег, которые республика получала за использование её воздушного пространства судами третьих стран, — также неприятная история, но в сравнении с тем, что, возможно, ждёт впереди, не столь ощутимая. На днях Евросоюз заморозил финансовую помощь Белоруссии в размере 3 млрд евро», — обратил внимание Бышок.

У санкционирующей стороны всегда есть интерес в том, чтобы под удар не попало само общество страны, против которой вводятся санкции, но также все понимают, что разграничить режим и народ в случае крупных санкций редко получается, а персональными санкциями на этот раз дело вряд ли обойдётся, заключил собеседник издания.

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