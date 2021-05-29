В апреле Шевченко провел встречу с Лукашенко в его кабинете. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят». Новость об этой встрече вызвала недовольство в кругах, настроенных против Лукашенко, в том числе у «Слуги народа». Нардепа обвинили в том, что он не согласовал свой визит с партией. Позднее Шеченко исключили из этой партии.
«Разве Лукашенко наставил «смотрящих»? Я на себе испытал, что такое бандитизм во времена Януковича. Разве в Беларуси есть проблема с криминалом, или бизнес у кого-то отжимают? Это не совсем то сравнение», — указал парламентарий.
По его мнению, Лукашенко является «самородком» и «самостоятельным политиком», в то время как Януковича «вырастила» Россия и вовремя «не дала по рукам».
«Янукович — клоун, на которого надели маску хозяйственника. А он оказался последним трусом, который сбежал и бросил свой электорат и своих людей. Его ненавидят в Украине, потому что он всех предал. И мы теперь из-за этого страдаем», — категоричен Шевченко.
Собеседник издания добавил, что именно поэтому он поддерживает Лукашенко, но не поддерживает российское руководство.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.