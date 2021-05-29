Президент Белоруссии Александр Лукашенко не входит ни в какое сравнение с Виктором Януковичем, поскольку он развивает экономику своей страны, а не занимается бандитизмом. Об этом рассказал народный депутат Украины Евгений Шевченко в интервью изданию Украина.ру

Евгений Шевченко: Я люблю Беларусь и Лукашенко как политика и как человека © president.gov.by

«Разве Лукашенко наставил «смотрящих»? Я на себе испытал, что такое бандитизм во времена Януковича. Разве в Беларуси есть проблема с криминалом, или бизнес у кого-то отжимают? Это не совсем то сравнение», — указал парламентарий.

По его мнению, Лукашенко является «самородком» и «самостоятельным политиком», в то время как Януковича «вырастила» Россия и вовремя «не дала по рукам».

«Янукович — клоун, на которого надели маску хозяйственника. А он оказался последним трусом, который сбежал и бросил свой электорат и своих людей. Его ненавидят в Украине, потому что он всех предал. И мы теперь из-за этого страдаем», — категоричен Шевченко.

Собеседник издания добавил, что именно поэтому он поддерживает Лукашенко, но не поддерживает российское руководство.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.