На днях международный аналитический центр EMBER назвал Украину главным загрязнителем Европы. Наибольшие претензии предъявляются украинским теплоэлектростанциям (ТЭС), сжигающим уголь. Как говорится в отчете EMBER, Украина отвечает за 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.
«ДТЭК (энергокомпания Ахметова. — Ред.) находится на острие удара. Представители компании уже говорили, что не могут выполнить нацплан по выбросам. Проблема все та же — нет денег», — констатировал эксперт.
Марунич пояснил, что сам по себе этот план в принципе реализовать можно, но нужны такие деньги, которые в текущих реалиях не потянет ни один потребитель — ни бытовой, ни промышленный.
«Тогда Украинушка просто загнется. Останется здесь прекрасная территория без ТЭС и с цветами, но без признаков жизнедеятельности человека. Решение только одно — дать Украине отсрочку по реализации нацплана по выбросам», — считает специалист.
По его мнению, у Европы нет других вариантов, кроме как предоставить эту отсрочку, потому что 102 млрд евро они Киеву точно не дадут, это нереалистично.
Полностью интервью можно прочитать здесь.