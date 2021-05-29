Ситуация с вредными выбросами может иметь серьезные последствия для олигарха Рината Ахметова, поскольку связанные с ним ТЭС производят почти 30% электричества на Украине. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Марунич: «Зеленая» энергетика отправит украинцев обратно в каменный век © РИА Новости, Нина Зотина

«ДТЭК (энергокомпания Ахметова. — Ред.) находится на острие удара. Представители компании уже говорили, что не могут выполнить нацплан по выбросам. Проблема все та же — нет денег», — констатировал эксперт.

Марунич пояснил, что сам по себе этот план в принципе реализовать можно, но нужны такие деньги, которые в текущих реалиях не потянет ни один потребитель — ни бытовой, ни промышленный.

«Тогда Украинушка просто загнется. Останется здесь прекрасная территория без ТЭС и с цветами, но без признаков жизнедеятельности человека. Решение только одно — дать Украине отсрочку по реализации нацплана по выбросам», — считает специалист.

По его мнению, у Европы нет других вариантов, кроме как предоставить эту отсрочку, потому что 102 млрд евро они Киеву точно не дадут, это нереалистично.

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