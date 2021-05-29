Официальный Киев уже заявил, что остановит авиасообщение с Белоруссией и этим ограничится. Но тем самым уже нанесен ущерб собственным гражданам, которые летали через Белоруссию. Об этом рассказал экономист Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

«Это просто безумие». Марунич прокомментировал возможные санкции Украины против Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. С 26 мая, после утверждения Владимиром Зеленским решения СНБО, Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и стала перенаправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Эксперт пояснил, что в свое время компания «Белавиа» «хорошо поднялась» после того, как Украина закрыла авиасообщение с Россией, но теперь основную выгоду от этого запрета может получить Турция.

«Компания "Белавиа" хорошо поднялась после того, как Украина закрыла авиасообщение с Россией. Теперь большая часть этих денег уйдет в Стамбул, будут турки подниматься», — указал Марунич.

Собеседник издания добавил, что украинским гражданам теперь придется летать через Кишинев, Стамбул, Варшаву или даже Ереван, что больно ударит по их карману.

Полностью интервью можно прочитать здесь.