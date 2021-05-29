В мае социологическое исследование группы «Рейтинг» показало, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства отдали бы свой голос 30,2% опрошенных. В 2019 году во втором туре президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей.
Однако, подчеркнул эксперт, Зеленский сделал это исключительно для себя, но не в интересах народа Украины.
«Даже тот факт, что он давит сейчас Медведчука, это он таким способом пытается с ним договориться. Это, пожалуй, единственное, в чём он молодец как политик, но этого явно недостаточно для народа», — убежден Вакаров.
Зеленский по сути заменил реальность новыми обещаниями, но это пока работает, поскольку он не забирает у украинцев мечту о будущем, и этим он их привлекает, заключил собеседник издания.
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