Президенту Владимиру Зеленскому удалось удовлетворить все влиятельные силы в Украине. Он удовлетворил и американцев, и британцев, и олигархов, рассказал в интервью Украина.ру политолог Василь Вакаров

Зеленский объявил большую охоту на олигархов. Но пострадают не все © president.gov.ua Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей.

Однако, подчеркнул эксперт, Зеленский сделал это исключительно для себя, но не в интересах народа Украины.

«Даже тот факт, что он давит сейчас Медведчука, это он таким способом пытается с ним договориться. Это, пожалуй, единственное, в чём он молодец как политик, но этого явно недостаточно для народа», — убежден Вакаров.

Зеленский по сути заменил реальность новыми обещаниями, но это пока работает, поскольку он не забирает у украинцев мечту о будущем, и этим он их привлекает, заключил собеседник издания.

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