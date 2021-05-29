Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков 28 мая стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал, как на его жизнь влияет известность практически всех членов его семьи

«Тебя вроде не знают, но уже типа знают, и о тебе уже какое-то сколоченное мнение, как правило, оно на 99% неправильное, то есть всегда нужно как бы чуть-чуть доказывать, кто ты есть, что ты сам из себя строишь, вот с этим я как бы до сих пор сталкиваюсь», — сказал Пресняков.

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Никита Пресняков — сын исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Бабушка и дедушка по материнской линии — певица Алла Пугачева и артист циркового жанра Миколас Орбакас, а по отцовской — участники ВИА «Самоцветы» Никита Пресняков-старший и Елена Преснякова.

Внук Пугачевой признался, что своими глазами видел смерть сына Дмитрия Певцова © Открытые источники Multiverse и утверждает, что занимается музыкой, «отличной от той, которую транслируют» его бабушка и мама.

На Украине Никита известен еще и как фигурант базы «Миротворец», туда его данные внесли за то, что он вел концертную деятельность в Крыму, не спросив разрешения на въезд у властей Украины.

Никите Преснякову 30 лет, он женат, супруги живут в квартире, подаренной им Пугачевой, и говорят, что пока не планируют заводить детей, а хотят пока «пожить для себя».