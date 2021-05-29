«Тебя вроде не знают, но уже типа знают, и о тебе уже какое-то сколоченное мнение, как правило, оно на 99% неправильное, то есть всегда нужно как бы чуть-чуть доказывать, кто ты есть, что ты сам из себя строишь, вот с этим я как бы до сих пор сталкиваюсь», — сказал Пресняков.
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Никита Пресняков — сын исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Бабушка и дедушка по материнской линии — певица Алла Пугачева и артист циркового жанра Миколас Орбакас, а по отцовской — участники ВИА «Самоцветы» Никита Пресняков-старший и Елена Преснякова.
В настоящее время звездный наследник является солистом группы Multiverse и утверждает, что занимается музыкой, «отличной от той, которую транслируют» его бабушка и мама.
На Украине Никита известен еще и как фигурант базы «Миротворец», туда его данные внесли за то, что он вел концертную деятельность в Крыму, не спросив разрешения на въезд у властей Украины.
Никите Преснякову 30 лет, он женат, супруги живут в квартире, подаренной им Пугачевой, и говорят, что пока не планируют заводить детей, а хотят пока «пожить для себя».