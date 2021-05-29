Если Евросоюз полностью ограничит авиасообщение с Белоруссией, а, например, железнодорожное и автосообщение не будут ограничивать, в результате возникнет очень интересный феномен. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Получается, что ни одна европейская компания не сможет залететь в воздушное пространство Белоруссии, но означает ли это, что ни одна из европейских компаний не сможет сесть в белорусском аэропорту, задается вопросом эксперт.

«Соответственно, к чему это приведет? Как минимум потеряется белорусский рынок. Вообще что такое европейская компания? Чем она определяется? У нее самолет может быть зарегистрирован на островах в офшорах, например. То есть полный разрыв авиасообщения с Белоруссией имеет свои особенности, потому что у вас сразу же накроется разворотный мост Украина-Москва, и как вы будете летать? На «Белавиа»? Только она тогда станет монополистом», — рассуждает Абзалов.

Украина оценивает возможность запрета полетов «Белавиа» на свою территорию, но в связи с этим возникает вопрос, смогут ли украинские компании летать в Белоруссию, обратил внимание политолог.

«Авиасообщение с Российской Федерацией закрыто — у вас уже 1/8 серой зоны. Рядом находится впритык Белоруссия. И как вы долетите до Литвы, например?» — указал специалист.

Собеседник издания добавил, что рано или поздно будет выработана единая позиция, но очень многое будет зависеть от будущего самого Протасевича.

Полностью интервью можно прочитать здесь.