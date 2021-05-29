Украинский юморист, знаменитый дуэтом «Кролики», Владимир Данилец порассуждал на ставший краеугольным для многих «патриотов» Украины вопрос о полуострове Крым. Обсудила с ним эту тему ведущая Снежана Егорова в программе «Снежная лавина», которая вышла на днях на YouTube

Данилец рассказал, что на Украине его периодически называют «сепаром», несмотря на то что он всегда выступал за единую Украину, а этим словом, считает артист, нужно называть других людей.

«Те, кто сдал Крым, и есть предатели крымчан, наверное, им чего-то посулили большего, но мы этого пока не знаем. Не хочу даже называть имена, они все по каналам выступают, единицы, которые разжигают злобу и стравливают людей», — сказал Данилец.

«Страна крыс»: Данилец из «Кроликов» предсказал будущее Украины © Открытые источники

Высказался артист и относительно нацистского приветствия, фактически ставшего государственным: «Слава Украине». Юморист уверен, что такого лозунга быть не должно, а употреблять стоит только одно выражение: «Слава богу».

Артист призвал своих поклонников не уподобляться националистам в оголтелых попытках наказать всех, кого только можно, за «неправильное» поведение, а заняться делом: посадить хлеб, начать что-то строить или сделать что-то еще полезное.

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В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание за телемост между Киевом и Москвой, что радикалы расценили как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».