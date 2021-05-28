Переговоры о возможности проведения встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимиру Путина продолжаются на уровне администраций глав государств, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 мая

«Вопрос не в том, когда произойдет встреча, а в том, сможем ли мы в повестку встречи вложить то или иное количество сложных вопросов, которые требуют решения и копились почти 7 лет. Это не только война, но и экономические отношения, политические, а также отсутствие прямой коммуникации на уровне глав тех или иных государственных институций», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом, по его словам, украинский бизнесмен и депутат парламента Виктор Медведчук не обладает статусом, позволяющим ему влиять на возможные двусторонние переговоры лидеров двух стран.

«Медведчук не является достаточной по статусу фигурой, чтобы иметь влияние на двусторонние не очень хорошие отношения России и Украины, переговоры Зеленского и Путина. Категорически не стоит их привязывать к какой-либо персоне», — утверждает Подоляк

Медведчука оставили в политических заложниках © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Медведчуку предъявили подозрение в «государственной измене» и «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму».

Сам он называет открытые против него уголовные дела политическим преследованием и заявляет о готовности отстаивать свою правоту в суде.

Между тем суд уже отказал прокуратуре в заключении Медведчука под стражу с альтернативой залога в 300 млн грн, отправив политика под домашний арест.