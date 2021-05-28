Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покажет российскому коллеге Владимиру Путину документы по ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске. Его слова прозвучали на переговорах белорусского лидера с главой российского государства в Сочи 28 мая

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer Роман Протасевич, который обвиняется в преступлениях экстремистской направленности в Белоруссии.

После этого Британия и страны ЕС ввели запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве.

«Но за что наказали трудовой коллектив "Белавиа"? За то, что они в ковид их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило», — сказал Лукашенко в Сочи.

По его словам, «Белавиа» во время коронакризиса «вывезла, наверное, тысячи-тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев».

«Вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали, либо мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года — начале этого благодарны нам, коллективу "Белавиа" за вывезенных людей, спасенных», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что к ситуации с Ryanair национальный перевозчик «Белавиа» не имеет никакого отношения, однако теперь несет потери.