Киев и Вашингтон организовывают телефонные переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена перед встречей последнего с главой российского государства Владимиром Путиным в Женеве, сообщает интернет-издание ZN.UA 28 мая со ссылкой источник в Кабинете министров Украины

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Зеленский намерен провести переговоры с Байденом до того, как тот встретится с Путиным в Женеве.

Енин полагает, что после разговора с Зеленским Байден будет жестко отстаивать украинские интересы на встрече с президентом РФ.

Однако влиятельный украинский политолог Вадим Карасев уверен, что Путин и Байден могут добиться улучшения отношений Москвы и Вашингтона, и тогда украинским властям придется отказаться от антироссийской политики и пойти на уступки Российской Федерации.

Первый российско-американский саммит за время президентства Байдена состоится 16 июня. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.

Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам недавней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен сказал, что целью Байдена были «предсказуемые, стабильные отношения с Россией».