Украинское Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против властей Белоруссии, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин 28 мая в эфире канала «Украина 24»

«Министерство иностранных дел подготовило санкционный пакет, который передан на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен и следствием решений станет именно указ президента», — сказал Енин.

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Енин полагает, что прекращением авиасообщения с Белоруссией и закрытием украинского воздушного пространства для белорусских самолетов Украина «показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусскими властями со ссылкой якобы на какое-то сообщение о минировании самолета».

Напомним, в ответ на закрытие авиасообщения с Белоруссией Минск ввел режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Это вызвало буквально панику в украинском министерстве экономики. Чиновники назвали решение Белоруссии «необоснованными и дискриминационными», возмутились «вводом ручного управления» в отношении украинской продукции и побежали проводить «консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси».

«Это просто безумие». Марунич прокомментировал возможные санкции Украины против Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Куюн сообщил, что Белоруссия запретила ввоз на Украину бензина А-95.

Он отметил, что 78% импортного бензина всех сортов Украина закупает в Белоруссии, заместить это топливо в обозримом будущем нечем.

Кроме того, как отмечал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, 83% дизельного топлива на Украине имеет иностранное происхождение, причем около половины закупается в Белоруссии и примерно столько же — в России.

Заместить такие объемы просто невозможно, отметил эксперт, украинской экономике будет нанесен сильнейший ущерб в случае прекращения поставок дизтоплива из РФ и Белоруссии.