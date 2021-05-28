«Надо внешнюю политику будет перезагружать. Нам. Если удастся перезагрузка отношений с США и Российской Федерацией — нам придется перезагружать», — подчеркнул Карасев
Он отметил, что представители украинской «власти все время говорят, что Россия — агрессор, враг и так далее, а мы — восточный фланг НАТО против орды, и тут вдруг с "Чингизханом" встречаются в Женеве» (намек на предстоящую встречу Байдена и Путина в Женеве — ред.).
«Ну какая орда? Надо ж соображать, а не бегать и проявлять свое словесное недержание», — добавил политолог.
По его мнению, на встрече Путина с Зеленским последний может пойти на уступки.
Карасев также надеется, что будет найдена формула общего компромисса в отношениях Киева и Москвы.