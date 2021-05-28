Российско-украинские отношения в данный момент можно охарактеризовать как «полувражеские», однако совсем скоро все может измениться, сказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу «Знай24» 28 мая

«Надо внешнюю политику будет перезагружать. Нам. Если удастся перезагрузка отношений с США и Российской Федерацией — нам придется перезагружать», — подчеркнул Карасев

Стражи пропаганды. Как победить цензуру от украинских ультраправых в Facebook © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

«Ну какая орда? Надо ж соображать, а не бегать и проявлять свое словесное недержание», — добавил политолог.

По его мнению, на встрече Путина с Зеленским последний может пойти на уступки.

Карасев также надеется, что будет найдена формула общего компромисса в отношениях Киева и Москвы.