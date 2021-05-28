Если верна версия о том, что инцидент с Романом Протасевичем был провокацией западных спецслужб, то президент Белоруссии Александр Лукашенко не инициатор, а жертва этой затеи. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Инцидент с Протасевичем мог быть провокацией британских спецслужб © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что белорусская сторона сегодня выдает две противоречащие друг другу версии произошедшего, одна из которых состоит в том, что Протасовича обнаружили совершенно случайно произошло, а другая заключается в том, что это якобы была блестящая операция белорусских спецслужб, но некоторые факты, выяснившиеся впоследствии, не соответствуют ни первой, ни второй версии инцидента.

По его словам, именно британские спецслужбы сформировали сообщение о минировании, направили самолет именно в Минск, вынудили белорусов арестовать Протасевича и спровоцировали таким образом крупный международный скандал.

«Белорусы это не предотвратили, потому что у них не было информации. Ребята на островах хорошо ее держат в себе. Видимо, у нас тоже не было соответствующей информации. Мы бы могли предупредить. Переиграли. Видимо, это и вправду блестящая операция, но только не наша и не белорусская», — указал Жарихин.

Политолог отметил, что, возможно, белорусским спецслужбам стоило ожидать нечто подобное и постараться нейтрализовать всю эту историю, например, подослав людей, дабы они затеяли пьяную драку с Протасевичем, чтобы он опоздал на самолет и полетел на другом.

Собеседник издания добавил, что сейчас Лукашенко приходится делать хорошую мину при плохой игре, а белорусская сторона по-прежнему пересказывает две разные вещи.

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