Некоторые факты, выяснившиеся впоследствии, не соответствуют ни первой, ни второй версии инцидента с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что белорусская сторона сегодня выдает две противоречащие друг другу версии произошедшего, одна из которых состоит в том, что Протасовича обнаружили совершенно случайно произошло, а другая заключается в том, что это якобы была блестящая операция белорусских спецслужб, однако по первой версии трудно объяснить, почему Протасевич обнаружил за собой слежку.

«К нему же подходил человек и задавал какие-то дурацкие вопросы. Видимо, что-то такое готовилось. Но ни один нормальный профессионал, когда проводится операция, не светится с «клиентом» и уж тем более не задает ему вопросы, для того, чтобы его засняли все камеры афинского аэропорта», — указал Жарихин.

По его словам, это не соответствует ни первой, ни второй версии, но это может соответствовать версии о том, что кто-то третий намеренно провел эту операцию (MI6, СБУ или польские спецслужбы).

«Скорее, я склоняюсь к версии о Британии. Потому что компания британская, хоть она и находится в налоговой юрисдикции Ирландии. По-другому достаточно трудно понять, почему летчик (литовец по национальности) выбрал более отдаленный Минск, а не Вильнюс», — считает политолог.

Специалист полагает, что именно западные спецслужбы сформировали сообщение о минировании, направили самолет именно в Минск, вынудили белорусов арестовать Протасевича и спровоцировали таким образом крупный международный скандал.

«Причем обратите внимание, что самолет только сел, а английский министр иностранных дел уже требовал перекрыть «Северный поток — 2»», — уточнил он.

Если эта версия верна, то тогда президент Белоруссии Лукашенко - жертва, а не инициатор всей этой истории, заключил собеседник издания.

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