В Саратове задержали участников неонацистской украинской группировки МКУ («Маньяки. Культ убийц»). Об этом 28 мая сообщает Центр общественных связей ФСБ России

«В результате проведенных мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове… Члены группы дают признательные показания», — говорится в сообщении.

Появилось видео задержания в РФ неонацистов, адептов украинский группировки «Маньяки. Культ убийц» © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось о задержании 16 участников экстремистской группы в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.

Неонацистское объединение «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) создали в 2018 году на Украине. Члены группы призывают убивать бездомных и мигрантов.

На лидера МКУ Егора Краснова в России завели 10 уголовных дел по статье «убийство». В МКУ также призывали убивать правоохранителей.