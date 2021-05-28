«В результате проведенных мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове… Члены группы дают признательные показания», — говорится в сообщении.
По месту жительства задержанных нашли пропагандистские материалы, холодное оружие, инструкции по изготовлению огнестрельного оружия. Также у участники группировки переписывались с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Ранее сообщалось о задержании 16 участников экстремистской группы в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.
Неонацистское объединение «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) создали в 2018 году на Украине. Члены группы призывают убивать бездомных и мигрантов.
На лидера МКУ Егора Краснова в России завели 10 уголовных дел по статье «убийство». В МКУ также призывали убивать правоохранителей.