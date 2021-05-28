Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. На Западе назвали произошедшее пиратством, страны ЕС начали обрывать авиасообщение с Белоруссией и запрещать полеты над ней.
Эксперт отметил, что речь идет о рабочей встрече, которые проходят регулярно, и на них обсуждается конкретика экономических вопросов и вопросов экономической интеграции, которые вполне известны.
«Конечно, нужно учитывать, что в результате всех этих последних событий планы по установлению многовекторной политики Белоруссии придется отложить на большой срок. На этом фоне Минск еще более расположен к тому, чтобы идти навстречу российским интеграционным предложениям», — констатировал Неменский.
Инцидент может оказывать более существенное влияние на ход российско-белорусских отношений в обозримом будущем, но конкретные вопросы, которые сейчас обсуждаются, и так известны, и весь этот инцидент с самолетом на ход встречи существенного влияния оказать не может, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.