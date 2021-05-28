Вряд ли инцидент с задержанием Романа Протасевича как-то повлияет на встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 28 мая в Сочи и скорректирует позиции сторон. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Для России точно невыгодна Белоруссия, которая враждует с Западом © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что речь идет о рабочей встрече, которые проходят регулярно, и на них обсуждается конкретика экономических вопросов и вопросов экономической интеграции, которые вполне известны.

«Конечно, нужно учитывать, что в результате всех этих последних событий планы по установлению многовекторной политики Белоруссии придется отложить на большой срок. На этом фоне Минск еще более расположен к тому, чтобы идти навстречу российским интеграционным предложениям», — констатировал Неменский.

Инцидент может оказывать более существенное влияние на ход российско-белорусских отношений в обозримом будущем, но конкретные вопросы, которые сейчас обсуждаются, и так известны, и весь этот инцидент с самолетом на ход встречи существенного влияния оказать не может, заключил собеседник издания.

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