Ситуация вокруг достройки газопровода «Северный поток-2» критически важна для Украины с точки зрения безопасности, заявил лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 28 мая в ходе визита в Донецкую область, который транслировался в Facebook.

«Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу — и останется без денег. А сейчас он поступит так, как поступил с Туркменистаном, взорвет здесь», — заявил Порошенко, обвинив Москву во взрыве 20-летней давности на газопроводе в Туркменистане.

«Северный поток – 2»: газопровод становится главной темой парламентских выборов в Германии, но может быть достроен до дня голосования © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Порошенко обвинил Зеленского в том, что Штаты утратили интерес бороться с «Северным потоком 2» и заявил, что «цена этого — безопасность и 2 миллиарда долларов США в год».

20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако на следующий день США ввели санкции против 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

В апреле 2009 года произошел конфликт по поводу транспортировки туркменского газа, причиной которого послужила авария на участке газопровода «Средняя Азия — Центр». Изначально Туркменистан обвинил во взрыве Россию, однако позже связал аварию с изношенностью газотранспортной системы и действиями диспетчерской службы Туркмении.

Взрыв привёл к длительному прекращению поставок газа туркменской стороной. Поставки в Россию были возобновлены в январе 2010 года.