Президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обязательно в начале встречи выразит поддержку суверенитету и политике Украины. Об этом рассказал российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским перед встречей американского лидера с Владимиром Путиным в Женеве, запланированной на 16 июня.

Эксперт уточнил, что Байден выразит американскую позицию по этому вопросу: США будут требовать восстановления международных границ Украины, а также восстановления власти центрального правительства над Донецком и Луганском.

«Думаю, что Америка будет говорить о необходимости демилитаризации всего региона, что обозначает отвод российских вооружённых сил от границ», — указал Злобин.

Также, по его словам, нет никаких сомнений, что Байденом будут сказаны слова по поводу ситуации в Белоруссии и выражена озабоченность тем, как развивается ситуация в этой стране, особенно после эпизода с посаженным самолётом.

Но главное, что будет интересовать Америку на этой встрече, — возможность создания мер доверия в области стратегической безопасности, что будет сделать непросто, но этот вопрос является первоочередным для американских национальных интересов, и, конечно, Байден посвятит ему большую часть времени, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.