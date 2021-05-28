В поселке Тарутино Одесской области на месте несения службы застрелился пограничник, что стало вторым за неделю случаем суицида среди пограничников в регионе, сообщило местное интернет-издание Odessa.online 28 мая со ссылкой на помощника начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со СМИ подполковника Константина Кизима

Как уточняется, тело пограничника было обнаружено утром 28 мая. По предварительным данным, пограничник покончил с собой. При этом причина, по которой это случилось, пока неизвестна.

Клуб самоубийц: Этот безумный, безумный, безумный украинский мир © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, 28 мая скончался после дайвинга в Египте бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Виктор Гвоздь. Причины смерти — слишком глубоко нырнул (на 40 метров) и слишком быстро вынырнул.

Возглавивший ведомство после Майдана в 2014 году Гвоздь был уволен в запас указом Порошенко в апреле 2016 года.