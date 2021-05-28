Как уточняется, тело пограничника было обнаружено утром 28 мая. По предварительным данным, пограничник покончил с собой. При этом причина, по которой это случилось, пока неизвестна.
24 мая в Одессе в здании Отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы в своем служебном кабинете застрелился офицер-пограничник. Утверждается, что он покончил с собой из-за семейных неурядиц.
Кроме того, 28 мая скончался после дайвинга в Египте бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Виктор Гвоздь. Причины смерти — слишком глубоко нырнул (на 40 метров) и слишком быстро вынырнул.
Возглавивший ведомство после Майдана в 2014 году Гвоздь был уволен в запас указом Порошенко в апреле 2016 года.