Членом наблюдательного совета при мэрии Киева стал 39-летний украинский нацист Сергей Бригадир, сообщило интернет-издание strana.ua 27 мая

Издание опубликовало скриншоты с удаленной на текущий момент страницы Бригадира в социальной сети «ВКонтакте», которые рассказывают много интересного о личности сотрудника киевской мэрии.

В частности, он приветствовал сожжение одесситов в Доме профсоюзов 2 мая, признавался в ненависти к России, исламу и вообще обладателям неарийской внешности. Последних он считал необходимым уничтожать, называя это «гигиеной».

Неонацисты или полиция? Истории о том, как кошмарили украинцев в День Победы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Адольфа Гитлера и войск СС. Также там были фотографии Бригадира, исполняющего нацистское приветствие («зигу»).

Кроме того, в 2014-2015 годах он служил в добровольческом батальоне «Азов», признанном неонацистским даже конгрессом США. Впоследствии подразделение вошло в состав Нацгвардии Украины и было увеличено до полка.

На своей странице Бригадир признается, что еще больше, чем Российскую Федерацию, ненавидит сограждан, не придерживающихся неонацистской идеологии («ватников», как их называют украинские нацисты).

Еще один герой Бригадира — норвежский массовый убийца Андерс Брейвик, которого украинский коллега называет «рыцарем».

При этом происхождение очередного украинского нациста подкачало — родился он в Ясиноватой, ныне входящей в состав Донецкой Народной Республики. Позднее перебрался в Одессу, где получил образование и до 2014 года работал экономистом.

После демобилизации с 2016 года состоит в гражданской организации «Фонд взаимной поддержки "Возобновление"», от которой и попал в Киевский городской совет.

После 2016 года страница Бригадира в ВК «умерла», а сам он завел профиль в Facebook, где рассуждает о вышиванках и обсуждает жидкую рисовую кашу. в Париже.