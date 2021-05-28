Пресс-служба министерства транспорта Крыма прокомментировала видео о выходящем из шкафа человеке во время совещания о реализации проектов инфраструктуры на полуострове. Об этом сообщили в администрации Симферополя 28 мая

«Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», — рассказали в администрации Симферополя и показали интерьер комнаты, в которой проводилось совещание.

Крым пригласил Белоруссию в свою «воздушную гавань» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ранее в социальных сетях появился небольшой фрагмент с совещания, цель которого была обсудить реализацию проектов инфраструктуры в Крыму. Оно было проведено главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В ходе выступления на видеоконференции министра транспорта Крыма Евгения Исакова, на заднем плане открылась дверь шкафа-купе и появился неивестный мужчина.