«Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», — рассказали в администрации Симферополя и показали интерьер комнаты, в которой проводилось совещание.
Также в агентстве отметили, что человек, появившийся из соседнего кабинета, — первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма. В министерстве заявили, что он должен был принимать участие в беседе, так как поднимались в том числе и его профильные темы.
Ранее в социальных сетях появился небольшой фрагмент с совещания, цель которого была обсудить реализацию проектов инфраструктуры в Крыму. Оно было проведено главой Крыма Сергеем Аксеновым.
В ходе выступления на видеоконференции министра транспорта Крыма Евгения Исакова, на заднем плане открылась дверь шкафа-купе и появился неивестный мужчина.