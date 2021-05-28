Ранее Еврокомиссия представила Совету стран ЕС план экономической поддержи «демократической Белоруссии» на сумму до трех миллиардов евро. Уточняется, что Евросоюз активизирует этот план, как только Минск «начнет демократическую трансформацию».
Эксперт пояснил, что белорусская политика России, насколько мы видим, заключается преимущественно в поддержке действующего президента страны.
«Поскольку нет оснований считать, что Москва внезапно переменит свою тактику, очевидно, значительный объём белорусского санкционного бремени Россия возьмёт на себя. А любые критические замечания по поводу такого подхода будут парировать: вы что, хотите, чтобы бремя легло на солдат НАТО?», — прогнозирует Бышок.
До инцидента с самолётом Ryanair вариантов какого-то внешнеполитического манёвра на западном направлении у Лукашенко было больше, но сейчас, как кажется, их не осталось, заключил собеседник издания.
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