Насколько некоторые комментаторы ругали президента Белоруссии Александра Лукашенко за многовекторность, настолько же справедливо было бы сказать и об одновекторности Москвы в отношении Минска. Об этом рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Бышок о мультикультурализме, миграционном кризисе в ЕС и евроскептиках — видео

Эксперт пояснил, что белорусская политика России, насколько мы видим, заключается преимущественно в поддержке действующего президента страны.

«Поскольку нет оснований считать, что Москва внезапно переменит свою тактику, очевидно, значительный объём белорусского санкционного бремени Россия возьмёт на себя. А любые критические замечания по поводу такого подхода будут парировать: вы что, хотите, чтобы бремя легло на солдат НАТО?», — прогнозирует Бышок.

До инцидента с самолётом Ryanair вариантов какого-то внешнеполитического манёвра на западном направлении у Лукашенко было больше, но сейчас, как кажется, их не осталось, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.