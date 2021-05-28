«Украинская и американские стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Байден встретится с Путиным 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Британию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.
Ранее Байден заявил о том, что намерен обсудить с Путиным хакерскую атаку на американскую компанию Colonial Pipelinе, которая произошла в начале мая. Также сообщалось о том, что во время встречи стороны могут обсудить ситуацию в Донбассе.