Украина и США прорабатывают звонок между президентами Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским перед встречей американского лидера с Владимиром Путиным в Женеве. Об этом 28 мая сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Кабинете министров Украины

«Украинская и американские стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Байден хочет наказать украинских чиновников: кому грозит экстрадиция в США за вмешательство в выборы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Байден заявил о том, что намерен обсудить с Путиным хакерскую атаку на американскую компанию Colonial Pipelinе, которая произошла в начале мая. Также сообщалось о том, что во время встречи стороны могут обсудить ситуацию в Донбассе.