Служба безопасности Украины (СБУ) в Николаеве задержала чиновников администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», которые ежемесячно сливали с локомотивов 100-150 тонн дизельного топлива для продажи. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 28 мая

«Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность работников депо. Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм похищения горюче-смазочных материалов хозобщества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС», — говорится в сообщении. Дефицит дизтоплива, спецпошлины на белорусскую автотехнику. Главное в экономике Украины за неделю с 16 по 22 апреля Правоохранители с привлечением спецназа задержали семерых участников группировки — трех чиновников «Укрзализныци» и четырех представителей криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн грн (около 4 млн рублей). Заведено дело. Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.