«Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность работников депо. Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм похищения горюче-смазочных материалов хозобщества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что группировка действовала с декабря прошлого года. Ежемесячно госбюджету страны наносился ущерб до 50 тыс. долларов. Недостаток топлива мог привести к срывам перевозок железнодорожного транспорта.
Правоохранители с привлечением спецназа задержали семерых участников группировки — трех чиновников «Укрзализныци» и четырех представителей криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн грн (около 4 млн рублей).
Заведено дело. Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.