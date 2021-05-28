Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров сказал, что Киев с 2007 года разрабатывал план войны с Российской Федерацией. Его слова прозвучали в эфире канала UkrLife.tv 28 мая

Генеральный штаб украинских войск стал готовиться к войне с РФ после знаменитой речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года, заявил Назаров.

«Мы не ждали у моря погоды. <…> Разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией», — признал Назаров.

ВСУ готовились также и к сценарию вооруженного столкновения в Донбассе, а также на Крымском полуострове, добавил он, однако воссоединение Крыма с Россией все равно застало украинское военное руководство врасплох.

«С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно», — оправдался генерал.

Подготовка к войне и диверсиям в Крыму. Что считает Зеленский неотложным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Аналогичный референдум прошел позднее в Донецкой и Луганской областях Украины с таким же результатом, однако киевский режим, не решившийся воевать с Крымом, развязал в Донбассе гражданскую войну, жертвами которой уже стало более 13 тыс. человек, по данным ООН.