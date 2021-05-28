«Были попытки открыть визы в посольстве Германии в Москве, но там отказали», — сказал Гемпель.
Он отметил, что в Крыму проживают примерно две тысячи этнических немцев, практически у каждого из них есть родственники в Германии.
«И их лишили возможности приезда туда. Это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека. Как ситуация будет развиваться дальше в этом вопросе, непонятно», — приводит агентство слова Гемпеля.
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма рассказал, что его земляков отправляют открывать визы в посольство в Киеве.