Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве выдавать визы крымчанам. Его слова приводит РИА Новости 28 мая

«Были попытки открыть визы в посольстве Германии в Москве, но там отказали», — сказал Гемпель.

Стали известны цели делегации ФРГ в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«И их лишили возможности приезда туда. Это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека. Как ситуация будет развиваться дальше в этом вопросе, непонятно», — приводит агентство слова Гемпеля.

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма рассказал, что его земляков отправляют открывать визы в посольство в Киеве.