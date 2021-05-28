Собака породы испанская водяная, работающая в паре с психологом Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, получила сертификат терапевта. Информация об этом на днях появилась на официальной странице ведомства в Facebook

Вцепился в яйца: ролик с любопытным украинским котом покорил мир — видео © CC0, Pixabay

Животное уже показало себя на восьми практических занятиях и успешно защитило право на работу с детьми с ограниченными возможностями.

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До Бананы в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области служил золотистый ретривер по кличке Элли, но недавно собака ушла на заслуженный отдых.

Кстати, бездомному коту в Киеве недавно присвоили звание майора Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В обязанности этого «сотрудника» входит регулярное принятие пищи и сон в кабинете начальника части.