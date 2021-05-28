Собака по кличке Банана будет помогать в медицинской и социальной реабилитации людей. Такой метод терапии называется канистерапия.
Животное уже показало себя на восьми практических занятиях и успешно защитило право на работу с детьми с ограниченными возможностями.
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До Бананы в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области служил золотистый ретривер по кличке Элли, но недавно собака ушла на заслуженный отдых.
Кстати, бездомному коту в Киеве недавно присвоили звание майора Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В обязанности этого «сотрудника» входит регулярное принятие пищи и сон в кабинете начальника части.