Ситуация с «романом» малолетних блогеров Миланы Маханец и Паши Пая показывает, что об онлайн-безопасности нужно говорить не только с детьми, но и со взрослыми. Об этом рассказал детский омбудсмен Николай Кулеба в интервью изданию «Факты» 27 мая

На Украине скандальная 8-летняя блогер вернулась к бойфренду © Милана Маханец/Инстаграм

«Считаю контент, который изготавливали и публиковали взрослые, используя своих детей, недопустимым и нарушающим их права. Этот контент может вредить не только детям, непосредственно его создающим, но и тем, которые наблюдают за ними, берут пример», — заявил детский омбудсмен.

По словам Кулебы, сейчас в аккаунтах детей нет такого контента, какой публиковался раньше. Он напомнил, что ранее обратился в правоохранительные органы и социальные службы в связи с провокационными публикациями в соцсетях детей.

«Родители должны думать перед тем, как выкладывать фото или видео ребенка. Иногда шутка или желание "стать известными" может иметь негативное влияние на уязвимую психику. Ведь этот контент останется в интернете навсегда», — добавил Кулеба.

Ранее на Украине вспыхнул скандал из-за публикаций в Instagram 8-летней модели Миланы Маханец. Страницу девочки ведет ее мать Дарья. Восьмилетняя Мила на снимках в соцсети позировала в откровенной взрослой одежде, затем в ее аккаунте стали появляться фото, на которых она целуется и обнимается с малолетним блогером Пашей Паем. Несколько месяцев на страницах блогеров не было совместных снимков, но в мае они сообщили, что встретились после разлуки снова.