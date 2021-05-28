В одном из детских садов Запорожья родительский комитет запретил пользоваться туалетной бумагой ребенку, родители которого отказались сдавать деньги на ремонт. Об этом пользовательница Facebook Катерина Зверева рассказала на днях на странице общественной организации «Хочу учиться»

В украинских детсадах и школах детей кормят плесенью © СС0, pixabay

Однако одна из родительниц отказалась сдавать деньги, так как оставался нерешенным вопрос с пожарной безопасностью.

«Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того как она на следующий день привела ребенка в сад, воспитательница сообщила, что к ней обратились родители с вопросом "чем ее ребенок подтирает попу" и, узнав, что женщина не приносит ничего из списков хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу», — говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает телеканал ТСН со ссылкой на Коммунарский районный отдел образования, на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета, так что все садики должны быть обеспечены этим гигиеническим средством. При этом чиновники не смогли сразу ответить, сколько именно было закуплено бумаги в конкретный детсад, о котором идет речь.

В райотделе также отметили, что в ситуации, которая сложилась в этом дошкольном учреждении, сейчас разбираются.