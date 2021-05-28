Сообщается, что родительский комитет группы, в состав которого входит женщина, работающая воспитателем в этом же детском саду, инициировал сбор средств на ремонт в размере 1000 гривен (2676 руб.) с каждого. На эти деньги планировалось покрасить дверь, поклеить обои и установить натяжной потолок.
Однако одна из родительниц отказалась сдавать деньги, так как оставался нерешенным вопрос с пожарной безопасностью.
«Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того как она на следующий день привела ребенка в сад, воспитательница сообщила, что к ней обратились родители с вопросом "чем ее ребенок подтирает попу" и, узнав, что женщина не приносит ничего из списков хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу», — говорится в сообщении.
Между тем, как сообщает телеканал ТСН со ссылкой на Коммунарский районный отдел образования, на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета, так что все садики должны быть обеспечены этим гигиеническим средством. При этом чиновники не смогли сразу ответить, сколько именно было закуплено бумаги в конкретный детсад, о котором идет речь.
В райотделе также отметили, что в ситуации, которая сложилась в этом дошкольном учреждении, сейчас разбираются.